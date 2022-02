Coronavirus: cala la pressione Covid anche nelle scuole, -83% di classi in quarantena nell'ultima settimana

Il calo della pressione Covid si fa notare anche nelle scuole, dove le classi in quarantena passano da 131 a 22 nell’ultima settimana (-83,2%).

Crescono invece gli alunni positivi, che passano da 32 a 50 (+36%) mentre nessun positivo tra il personale scolastico. Nel dettaglio una classe in quarantena nelle scuole dell’infanzia con 5 alunni positivi e nessuno del personale scolastico.

Nelle Primarie una classe in quarantena e 5 alunni positivi, nelle Secondarie di 1° grado 6 classi in quarantena e 12 alunni positivi. In quelle di 2° grado 14 classi in quarantena e 28 alunni positivi. Infine, nei percorsi di istruzione e formazione professionali nessuna classe in quarantena e nessun positivo.

Il totale delle classi poste in quarantena nella settimana appena trascorsa è di 22. Come previsto dall’apposito protocollo, l’Asl 1, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate.