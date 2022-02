Sanremo: abbattimento di un eucaliptus in via Scoglio, interviene nuovamente il Comitato Pat

Interviene il Comitato ‘Pat’ di Sanremo, in relazione al prossimo abbattimento di un eucaliptus in via Scoglio. “Le piante di quella zona – scrivono - per un motivo o per l'altro continuano a trovarsi sotto la motosega e siamo già intervenuti per quella zona. L'anno scorso abbiamo scongiurato un abbattimento di un eucaliptus previsto per ‘sbaglio’ mentre, successivamente, siamo venuti a sapere che sempre lì ne era stato abbattuto un altro, senza avvisi, poiché a detta degli uffici era misteriosamente seccato in pochissimi giorni e completamente, cosa assai strana per le sue dimensioni imponenti”.

“Ricordiamo – termina il Comitato - che la zona litoranea è sotto vincolo paesaggistico, che gli alberi con determinate caratteristiche di altezza e fusto sono comunque monumentali, che l'introduzione in costituzione della tutela dell'ambiente obbliga ad un diverso modo di agire che adegui i progetti alle preesistenze arboree di alto fusto poiché la sostituzione di grandi alberi con piccoli alberelli non si può considerare una via accettabile, essendo questa una soluzione costosa ma di qualità bassa”.