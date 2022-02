Anche Monaco si mobilita per la passerella a Ventimiglia distrutta dalla tempesta 'Alex'

Coime scrive questa mattina il quotidiano della Costa Azzurra ‘Nice Matin’, anche il Principato di Monaco si sta adoperando per aiutare Ventimiglia a ricostruire la passerella (la ex ‘Squarciafichi’), distrutta nell’ottobre 2020 sul fiume Roya.

L’associazione ‘Le amis de la passerelle’, sta raccogliendo donazioni per finanziare i lavori, che il Comune frontaliero ha stimato in 6/7 milioni di euro.

La conferma è arrivata dal presidente dell’associazione che ha confermato come la passerella sia importante per collegare la città al nuovo porto di ‘Cala del Forte’ che, non dimentichiamo è di proprietà della ‘Ports de Monaco’.