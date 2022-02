Locanda Le Macine del Confluente: tutto esaurito per la festa degli innamorati. (Foto)

È stata un successo la serata dedicata alla festa degli innamorati in un locale, che rappresenta un punto fermo e sicuro per chi vuole gustare una buona cucina in un ambiente affascinante e ricco d’atmosfera.

Le Macine del confluente, con una ambientazione di grande fascino ed eleganza, ricca di amore e calore per la presenza dei camini accesi e il rosso dei tanti cuoricini presenti in sala, ha registrato il tutto esaurito per la sera di san Valentino.

Lo chef Giancarlo Borgo ha proposto un menù ricco di passione e d’amore con tocchi di eleganza nei sapori e una corretta presenza di ingredienti afrodisiaci.

Ecco i piatti proposti

Aperitivo di Benvenuto

Amorevoli Frittini di Panzanelle e Gamberi Pastellati.

Antipasti

Tartare di Salmone Fresco Marinato Maison, Burrata Liquida e Lamponi Freschi

Il Polpo a bassa temperatura su Crema di Canestrelli di Taggia e Arancio Candito

Afrodisiaca Insalatina di Mare ai Gusti Tropicali

Mignon di Fagottini su Delicata Crema ai Porri

Il Carpaccio di Bresaola in agrodolce: Mirtilli Freschi e Salsa leggera di Frutti di Bosco

Tortino di Squacquerone con Asparagi e Guanciale

Primi Piatti

Gnocchi di Patate con Bocconcini di Orata serviti su Crema di Fagioli Bianchi di Badalucco (Presidio Slow Food)

Risotto Carnaroli ai sapori Afrodisiaci di Fragole e Champagne

Secondo Piatto

Controfiletto di Manzo in Crosta di Patate

Dessert

Le Dolci Frecce di Cupido

La Locanda le Macine del Confluente, propone fino alla fine del mese una carta con piatti che prevedono la presenza del re degli ortaggi, il carciofo, declinato in gustose e innovative preparazioni.

È consigliabile la prenotazione al numero di telefono 0184.407018.

La Locanda è un Ristorante della Tavolozza e si trova a Badalucco in località Oxentina, dispone di sito internet www.lemacinedelconfluente.com e può essere contattato anche via ail: info@macine.eu.