Ventimiglia: via San Secondo una 'strada di cornice', i residenti "Ok, ma servono marciapiedi e più sicurezza"

Tornano sul piede di guerra i residenti del quartiere di San Secondo a Ventimiglia, per il timore che la strada che ha lo stesso nome, possa diventare una trafficata strada di cornice. Non bastano le problematiche dettate dalla costante presenza di migranti che si muovono tra il quartiere e la sottostante sede ferroviaria, con i rischi che tutti ben conoscono.

Ora il problema si trasferisce sulla strada che, dopo la realizzazione del tunnel (molto comodo), che porta fino a largo Torino e il previsto parcheggio limitrofo a corso Genova, si presta a diventare una strada a largo scorrimento, senza i semafori dell’Aurelia. In pratica si vorrebbe collegare la strada, nella zona del Teatro Romano, con l’intersezione verso la Val Roya, soprattutto con direzione Francia, per alleviare il traffico cittadino.

“Per chi vive a San Secondo - ci hanno detto i residenti e i responsabili dell’attivo comitato omonimo - si tratterebbe di un problema da non sottovalutare, visto che il quartiere è sempre stato molto tranquillo, con gravi rischi per i pedoni. Avremo la via con solo un terzo dell’intera lunghezza che avrà un marciapiedi e questo comporta problemi importanti per chi vive nella zona”.

Nei mesi scorsi il Comitato aveva inviato una lettera ufficiale al Comune con cinque precise richieste. La prima riguarda proprio il marciapiede, considerato fondamentale per la sicurezza, ma anche l’allargamento della strada dove è possibile. Vengono anche chiesti maggiori controlli, visto che gli automobilisti si muovono nella via ad alte velocità, nonostante ci siano anche alcuni dossi dissuasori. I residenti vorrebbero anche una segnaletica più precisa e una illuminazione decisamente migliore. “Vorremmo anche una attenzione maggiore della Polizia Municipale – dicono i residenti – con il rispetto del codice della strada, dove chiunque fa quello che vuole e dove l’unico stop presente, non viene mai rispettato”.

San Secondo, storicamente, è un quartiere considerato quasi ‘zona franca’ dagli automobilisti e motociclisti che, evitando le code dell’Aurelia lo hanno considerato un ‘principato a parte’. Ma la situazione è ancora peggiorata dopo la costruzione del cavalcavia e con l’eliminazione del passaggio a livello di Santa Marta. “Si tratta di lavori importanti e anche positivi – ci ha detto il presidente del Comitato, Pippo Russo – e poi le strade sono ovviamente pubbliche, ci mancherebbe. Ora, però, la situazione è peggiorata decisamente”.

I residenti e il Comitato hanno ricevuto diverse comunicazioni dall’Amministrazione e, in particolare l’incarico a un ingegnere per un progetto viario della zona. “I lavori stanno andando avanti – dice ancora Russo – e c’è la possibilità che il parcheggio apra entro fine anno. Abbiamo chiesto diverse volte un incontro ma, di concreto per la messa in sicurezza e l’ammodernamento della via non c’è arrivato assolutamente nulla. Questo non è un problema nuovo perché troviamo assurdo che non ci sia un marciapiede. E attenzione: certe disgrazie non sono ancora avvenute perché i ‘san secondini’ fanno attenzione, ma la situazione rimane grave”.

I residenti, quindi, chiedono una maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione, soprattutto per la sicurezza di una strada che, se diventerà di cornice e maggiormente trafficata, merita di essere rammodernata e messa in sicurezza per la gente che vive in quella che è stata denominata la ‘Aurelia Bis dei poveri’. E, se è vero che nella città di confine servirebbe una vera strada di cornice, una vera e propria via alternativa sarà costruita tra chissà quanti anni.