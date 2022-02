Vallecrosia: il comandando di Polizia Locale intensifica i controlli sul territorio

Visto il crescente numero di episodi di microcriminalità dell'ultima settimana a Vallecrosia, il comando di polizia locale ha intensificato i controlli sul territorio atti a scongiurare il perpetuarsi di eventi criminosi.

Gli agenti hanno controllato tutti gli edifici in stato di abbandono della città per verificare che al loro interno non vi fossero corpi di reato o che gli stessi non si fossero trasformati in dormitori abusivi. Grazie al fondamentale contributo dell'impianto di videosorveglianza cittadina è costantemente monitorata la situazione e la polizia locale verifica eventuali responsabilità per i fatti delle serate appena trascorse.

Probabilmente a causa dell'intensificazione dei controlli di polizia nelle città limitrofe molti malviventi si sono spostati a Vallecrosia, illusi di poter commettere le loro attività illecite indisturbati. La polizia locale resta a disposizione della cittadinanza confidando in un'attiva collaborazione in modo da ostacolare e reprimere il dilagare i fenomeni di microcriminalità, nonché degli atti vandalici a danno delle attività produttive e dei privati cittadini.