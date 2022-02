Sanremo: estratti 70mila litri d'acqua dalle tubature del gas, alcune famiglie non possono ancora usare riscaldamento e cucinare piatti caldi

Sta creando ancora qualche disagio lo sversamento d'acqua nelle condutture del gas, nella zona della Foce, a Sanremo. Il problema è emerso in tutta la sua gravità venerdì, quando quasi tutto il quartiere si è ritrovato senza gas.



Le squadre di Italgas e Rivieracqua si sono subito messe al lavoro per localizzare la perdita d'acqua che pare abbia avuto origine da una tubatura dell'acquedotto. Il liquido si è fatto strada fino ad invadere completamente la rete di distribuzione del gas. In un primo momento le zone interessate dall'interruzione del servizio erano: via Padre Semeria, Strada alla Colla, via Pietralunga, Corso Marconi e Corso Matuzia. Oggi emerge che i problemi non sono ancora stati completamente risolti.