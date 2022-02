Maltempo: prime piogge sulla nostra provincia ma il 'grosso' della perturbazione arriverà nel pomeriggio

Scarsa intensità della pioggia, questa mattina nel primo passaggio della perturbazione che interesserà anche la nostra provincia fino alla prossima notte. Piove principalmente nell’entroterra dove sono scesi tra i 2 gli 8 millimetri di pioggia ma anche sulla costa, con precipitazioni inferiori.

Al momento la neve ha iniziato a cadere solo a Monesi, dove sono scesi pochi fiocchi, che hanno comunque contribuito a imbiancare il paesaggio. Nevicate più intense nel basso Piemonte, dove la coltre bianca ha iniziato a posarsi sulle maggiori località sciistiche.

Per le prossime ore è prevista un’intensificazione delle precipitazioni, in particolare dal primo pomeriggio con possibili piogge sia sulla costa che nell’entroterra dove, anche a quote basse, potranno trasformarsi in nevicate. Basse le temperature minime di questa notte con il picco ai 1.800 metri di Poggio Fearza con -4,2 gradi. Sotto zero anche Colle di Nava (-1,5), Colle Belenda a Pigna (-1,4), Sella di Gouta ad Apricale (-0,4) e Colle D’Oggia (-0,2).

La più alta delle minime a Sanremo con 8,1 mentre Imperia ha fatto segnare 6,8 e Ventimiglia 6,4.