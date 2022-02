Lite tra due vigilesse a Ospedaletti di due anni fa: l'arma del vice Comandante non era incustodita

Si è svolta questa mattina, in tribunale a Imperia, una nuova udienza per far emergere nuove prove, in relazione al caso della sospensione delle due vigilesse Marianna Panzini e Jenny D’Agostino, ai tempi della vicenda in forze al comando della Municipale di Ospedaletti.

Sono stati ascoltati alcuni testimoni, dai quali è emerso che l’arma del vice Comandante Jenny D’Agostino non era incustodita e che, invece, era emerso all’epoca dei fatti fosse stata lasciata per alcuni minuti su una scrivania.

Nei momenti immediatamente successivi al caso, le due vigilesse vennero assegnate a diversi incarichi mentre oggi l’udeinza è stata aggiornata al 19 maggio.