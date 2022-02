Ventimiglia: il gruppo 'Alziamo i toni' invierà una relazione al Governo per eliminare il 'Super green pass'

Il gruppo ventimigliese ‘Alziamo i toni’ interviene a seguito della discesa della curva epidemiologica e delle categorie sottoposte a super green pass.

“Il certificato verde è inutile – evidenzia il gruppo - e serve uno sblocco della situazione economica creatasi a seguito delle nuove disposizioni. Molte categorie sono state colpite (esempio avvocati, ristoratori, baristi, terzo settore in generale), ivi compresi gli over 50. Per questo stiamo redigendo una dettagliata relazione, supportata da rilevazioni scientifiche, per chiedere al Governo di allentare fino ad eliminare il super green pass ed il green pass. Verrà depositata a breve”.

Il gruppo vuol dare voce a chi non riesce o non osa ‘alzare i toni’ in questa fase pandemica: "Non dimentichiamo – termina - che a seguito dei vari rincari (luce, gas e carburante) settori come il turismo risentiranno del danno, come i trasporti (anche commerciali). Prova sono le recentissime manifestazioni degli autotrasporti e dei bus turismo”.