Sanremo: l'incursione di Greenpeace rovina la pavimentazione di via Matteotti, il comune chiederà i danni (Foto e Video)

L’attacco di Greenpeace al Festival ha provocato danni alla pavimentazione di via Matteotti, all’angolo con via Mameli e ora il Comune sta verificando la possibilità di sporgere querela all’associazione ambientalista, con tanto di richiesta danni.

Le immagini dell'incursione:

I fatti risalgono alla serata di giovedì scorso quando, improvvisamente verso le 20.30, alcuni attivisti di Greenpeace sono scesi sul ‘carpet verde’ di fronte all’Ariston con alcune bandiere per protestare contro uno degli sponsor del Festival, Plenitude. I contestatori hanno anche occupato un terrazzino sovrastante un locale che dà direttamente sull’ingresso del teatro e, immediatamente, le forze dell’ordine hanno fermato i circa 10 ‘invasori’, portandoli in Commissariato.

Non contenti, però, hanno anche versato del liquido di cui non si conosce la composizione ma che sembrerebbe simile al petrolio come consistenza, su alcuni cartelli pubblicitari. Il liquido, dopo essere filtrato attraverso il tappeto, ha macchiato la pavimentazione di via Matteotti e oggi gli operai del Comune hanno tentato di pulire ma senza riuscirvi. Nelle prossime ore tenteranno con altri detergenti ma non sarà facile.

Non è quindi da escludere che il Comune possa procedere per vie legali e chiedere i danni all’associazione ambientalista.