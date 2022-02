Incidente in campagna, questa mattina a Conio nella zona di Pieve di Teco. Un uomo di 42 anni è stato colpito al torace dal calcio di una mucca.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza e l’elicottero ‘Grifo 1’ per velocizzare il successivo trasporto in ospedale. L’uomo non è in gravi condizioni.