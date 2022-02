Festival di Sanremo: gli ascolti, la finale chiude con una media di 13 milioni 380 mila telespettatori

La finale del 72° Festival di Sanremo è stata vista da 13 milioni 380 mila telespettatori con uno share del 64.9 per cento. Il migliore risultato in termini di ascolti degli ultimi anni e la migliore performance delle tre conduzioni targate Amadeus.



Nella prima parte della serata, dalle 21.22 alle 23.54, erano collegati 15 milioni 660 mila spettatori, con uno share del 62.1 per cento. Sono diventati 10 milioni 153 mila spettatori, con uno share del 72.1 per cento nella seconda parte dalle 23.58 a l'1.48.



Al momento della proclamazione della vittoria di Mahmood e Blanco con la canzone Brividi davanti alla televisione, tra 1.49 e 1.56 c'erano 6 milioni 422 mila telespettatori, con uno share del 73.4 per cento.