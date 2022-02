Festival di Sanremo: domani chiude il 'tamponificio' di piazza Borea D'Olmo, un lavoro fondamentale per lo show (Video)

Migliaia di tamponi per circa due settimane, a supporto della Rai e di tutti gli operatori che gravitano attorno al Festival di Sanremo. Un lavoro lungo e difficile, che ha visto impegnati tanti operatori dell’Asl 1 Imperiese, diretti dal Dottor Stefano Ferlito, che è anche il responsabile medico dell’Ariston, durante la kermesse canora matuziana.

Pur con tutti gli scongiuri del caso, il Direttore Generale di Asl 1, Silvio Falco, ha elogiato il lavoro dei ‘suoi’, esprimendo la massima soddisfazione per i risultati raggiunti: “Incrociamo le dita ma sono davvero felice per quanto fatto da tutti quelli che si sono messi a disposizione per un lavoro importante per la città, la provincia e il paese intero, con un significato importante per riprendere a volare”.

Il Dottor Stefano Ferlito ha confermato che tutto è andato nel migliore dei modi: “Non c’è stata nessuna differenza rispetto allo scorso anno e il protocollo condiviso tra Rai e Asl 1 sta dando i suoi effetti, anche se termineremo con ‘Domenica In’. Non abbiamo avuto pazienti in ospedale ma tutti i positivi, che erano vaccinati, sono risultati asintomatici e sono solo rimasti a casa in quarantena”.

Sembra che ci si stia avviando verso l’uscita dall’emergenza, visti anche gli ultimi dati dei contagi: “Come accentato in altre occasioni – ha risposto il Direttore Falco - il tetto lo abbiamo già superato e stiamo scendendo seppur lentamente. Ma, tra i vaccinati con tre dosi e i diversi positivi, anche l’imperiese ha iniziato a mettere un blocco al virus che, con la variante Omicron è stato particolarmente contagioso. Ci lascia ben sperare per iniziare una primavera in modo più tranquillo”.

Al Dottor Ferlito abbiamo chiesto se la struttura di piazza Borea D’Olmo potrà non esserci quest’anno: “Lo auspichiamo tutti ma dobbiamo ancora attendere qualche tempo per esserne sicuri”.