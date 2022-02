Ventimiglia: esaminato e approvato ieri sera in Consiglio il nuovo regolamento dei servizi cimiteriali

Tra le diverse pratiche all’ordine del giorno, ieri sera il consiglio comunale a Ventimiglia ha esaminato il nuovo regolamento dei servizi cimiteriali. Ad annunciarlo l’assessore competente Matteo De Villa: “Scopo principale dell’amministrazione è quello di recuperare spazi all’interno del cimitero sempre più saturo e poter accogliere i resti dei defunti in modo decoroso come deve essere”.

Il nuovo regolamento, oltre che delineare quelle che sono le regole di fruizione della camera mortuaria e della cappella da parte delle ditte di pompe funebri, prevede una serie di iniziative volte ad incentivare la cremazione, con agevolazioni economiche per chi prevede appunto di intraprendere questa scelta. È previsto inoltre di poter richiedere lo spostamento dei resti, qualora si volessero avvicinare ai parenti, nel caso si liberassero nuovi spazi adiacenti.

“Si tratta di un argomento delicato - conclude l’assessore - ed è per questo che di concerto con il sindaco e la giunta abbiamo deciso di modificare e migliorare alcuni servizi. A breve verrà ripristinato il servizio con guardiano comunale, figura che ritengo sia fondamentale per un cimitero importante come quello di Ventimiglia, ad oggi solo parzialmente affidato ad un cooperativa”. Il nuovo regolamento è stato approvato con largo consenso.