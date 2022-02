Sanremo: il 'Festival del Sindaco', Biancheri "E' un grandissimo successo, ma il prossimo sarà pazzesco" (Video)

Il ‘Festival del Sindaco’, il giorno dopo la terza serata vede un Alberto Biancheri nuovamente raggiante per il lavoro fatto fino ad ora e che si appresta a vivere il gran finale in ‘discesa’ dopo le asperità vissute nel corso delle settimane precedenti alla kermesse canora matuziana.

“E’ un grandissimo successo e basti pensare ai 10 punti in più di share rispetto all’anno scorso. Un successo che rafforza la nostra città dopo il lavoro fatto da noi e dalla Rai. Siamo tutti capitanati da Amadeus ma c’è un grande lavoro fatto anche dalla manovalanza. Il presentatore si è dimostrato una ‘macchina da bouquet’ e anche questo fa bene ai fiori della città. Non è ancora il Festival che vorremmo, ma in questo momento ancora difficile dobbiamo essere contenti per come stanno andando le cose”.

Ascolti incredibili, la nave, tante gente in giro. Non è ancora il Festival della ripartenza ma c’è il mirino verso il 2023 per tornare alla normalità: “E’ un Festival in cui, mai come questo momento, la gente ha voglia di tornare alla normalità. Lo si vede all’Ariston e anche fuori. Siamo vicini ma serve continuare a rispettare le regole”.

Tra 10 giorni ci toglieremo le mascherine all’esterno. Il Comune sta già pensando all’estate? “Intanto abbiamo appuntamenti importanti con Milano-Sanremo e Giro d’Italia, un passaggio su cui lavorare ma ne parleremo con l’Assessore Faraldi. Avremo tante manifestazioni a Sanremo ma non dimentichiamo ‘Euroflora’ a Genova, che porta tanto turismo in tutta la Liguria. Ora godiamoci queste giornate e sono certo che la città si riempirà sempre più ma serve grande attenzione al protocollo sanitario”.

A proposito di fiori, anche per ‘Sanremoinfiore’ non ci sarà la possibilità di poterlo fare quest’anno e, quindi, si punta al 2023: “Ora pensiamo al Festival perché sono certo che il prossimo anno avremo una manifestazione molto appetibile perché, se usciamo da questa pandemia definitivamente, avremo una kermesse pazzesca, dentro e fuori l’Ariston”.