Bordighera: foro nella vetrina del bar Da Gaggio, indagini dei Carabinieri. Potrebbe essere un colpo di pistola

Indagini dei Carabinieri in corso per un foro in una delle vetrine del bar Da Gaggio, esercizio che si trova sull’Aurelia a Bordighera.

Ad accorgersi del foro è stato il proprietario, questa mattina quando ha aperto il locale. Sono stati avvertiti subito i Carabinieri che stanno svolgendo le indagini del caso.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi, dal colpo di pistola o altro. Il foro è circolare e tutto fa presagire all’arma da fuoco, ma i militari stanno verificando le telecamere della zona per ricostruire l’accaduto.