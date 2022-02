72° Festival: sul palco dell’Ariston il sindaco Biancheri consegna ad Amadeus il premio 'Città di Sanremo' (Foto)

Con un colpo a sorpresa si allarga la lista degli ‘Amici di Sanremo’ nominati dal sindaco Alberto Biancheri.

Direttamente sul palco dell’Ariston, durante la prima puntata del Festival, il primo cittadino ha consegnato nelle mani di Amadeus il premio 'Città di Sanremo' che testimonia la sua vicinanza alla città nei tre anni di esperienza festivaliera.

“Mi sembra di essere sempre stato qui” ha commentato il conduttore, mentre il sindaco ha tenuto a rimarcare l’importanza della 72ª edizione come simbolo di ripartenza: “È stata una serata bellissima, ripensavo a questi tre Festival con una grande partecipazione e un fiume di gente nel 2020, la città semi deserta nel 2021 e quest’anno la gioia della ripartenza e di rivedervi tutti qui. È l’emozione più grande e lo dobbiamo ai vaccini e ai green pass”.

In coda alla mini cerimonia non è mancata qualche frecciata di Fiorello sulle condizioni dell’autostrada e sulle lunghe code per raggiungere Sanremo.