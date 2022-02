Manutenzione e lavori urbani sempre al centro del programma della città di confine. Posa dell'asfalto in zona Grimaldi quando sono iniziati anche i lavori per la realizzazione del bosco della memoria che sorgerà all'interno dei giardini Pelagos e opere di pitturazione della ringhiera del sovrapasso in zona San Secondo.

Impegno costante e vivo da parte delle autorità comunali, progetti e nuovi lavori che partono dal cento città raggiungendo le zone collaterali della periferia.