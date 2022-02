Per il Servizio Civile Universale la Croce Rossa di Imperia cerca 10 giovani da impiegare in due progetti

È stato pubblicato il Bando per la selezione di giovani da impiegare in progetti del Servizio Civile Universale.



Sono due i progetti a cui partecipa la Croce Rossa Italiana Comitato di Imperia.



"La CRI e la salute per tutti in Liguria" con la disponibilità di 8 posti

“La CRI per l’assistenza di tutti in Liguria” con la disponibilità di 2 posti



I progetti si rivolgono a tutti i giovani con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni interessati ad un’esperienza di cittadinanza attiva nel settore dell’assistenza sanitaria e sociale, con la possibilità di seguire un percorso formativo in ambito sanitario, di acquisire l’ Abilitazione all’ utilizzo di Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) per poi operare in attività di servizi e soccorsi sanitari o di formarsi in ambito sociale, svolgendo attività la cui area d’intervento riguarda soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale. I Progetti si svolgeranno nel corso dell’anno 2022 a partire presumibilmente da fine marzo/inizio aprile per una durata di 12 mesi. Gli operatori volontari selezionati riceveranno un compenso mensile per lo svolgimento del servizio di € 444,30. Gli aspiranti operatori volontari di servizio civile dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/



Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 10 febbraio 2022 alle ore 14.00.

L’accesso alla piattaforma è possibile solo attraverso lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale https://www.spid.gov.it)

Per informazioni e supporto chiamare in Comitato al 0183 299090, orario ufficio.