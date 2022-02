Sanremo aspetta la ‘prima’ del Festival, Faraldi: “Amadeus, la città è con te. Sia ulteriore tappa verso la normalità”

Giuseppe Faraldi in conferenza stampa al Casinò di Sanremo

Mesi di attesa, tante parole, qualche polemica e oggi, finalmente, l’esordio. Tutto è pronto per la 72ª edizione del Festival di Sanremo e la città accoglie la kermesse con una giornata che sa di primavera.

Lo ha sottolineato anche l’assessore Giuseppe Faraldi, presente oggi in sala stampa al Casinò. “La città si è vestita nel modo migliore con una temperatura e un clima perfetto - ha dichiarato Faraldi - ieri sera con il ‘green’ carpet si è verificato un momento bellissimo, un piccolo antipasto davanti al Teatro in un modo piacevole e rilassato, controllato. Protagonisti i fiori di Sanremo, la voglia di liberarsi e andare avanti”.

“Dico ad Amadeus che la città è con lui, che sia un Festival della ripartenza e una ulteriore tappa verso la normalità” ha concluso Faraldi.