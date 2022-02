Imperia: venerdì prossimo alla ‘Talpa e l’Orologio’ una serata all'insegna del cantautorato e della musica clandestina

E’ in programma per venerdì prossimo, alla ‘Talpa e l’Orologio’ di Imperia, una serata all'insegna del cantautorato e della musica clandestina.

È Lalla ‘Bert’ Bertolini che alle 18:30 del venerdì aprirà le danze nel primo weekend di febbraio. Un serata musicale in acustico, voce e chitarra, in occasione del quale presenterà i suoi ultimi album ‘Lo straniero’ e ‘Terra liberata’. Ad accompagnarla, la seconda voce di Francesca ‘Chicca’ Belloni. Le due artiste romane tingeranno il palco con note di blues e di folk per riavvicinarci alla musica negli spazi sociali, sempre nel rispetto della cura reciproca.

Proprio in tema di cura reciproca e di solidarietà, domenica alle 17 la Talpa ospiterà anche la presentazione del libro ‘Manifesto della cura’, edizioni Alegre, scritto a dieci mani dal collettivo internazionale ‘The Care Collective’ (Collettivo per la Cura), gruppo di studio orientato ad affrontare diverse forme di crisi del concetto di cura e dei sistemi di welfare nei paesi neoliberisti. Il collettivo è composto di autrici e autori, accademici e attiviste di varie nazionalità ma tutti residenti a Londra.

L'evento era stato fissato inizialmente per lo scorso novembre, poi annullato a causa di problemi tecnici. Finalmente riorganizzato, vedrà ospite della presentazione Marie Moïse: attivista femminista, dottoranda in filosofia politica e co-traduttrice del libro insieme a Gaia Benzi. Con lei affronteremo temi che interessano anche la nostra città e le realtà locali di solidarietà e mutuo aiuto, parlando di cura come pratica radicale, come alternativa concreta alla ‘spirale di incuria capitalista’ che opprime le persone e il pianeta.