Scambi di buone pratiche tra il CPIA Provincia di Imperia e il CEA Infante di Murcia per migliorare la qualità dell’istruzione degli adulti

Dopo il successo delle sessioni di job shadowing con gli spagnoli del CEA INFANTE di Murcia, Spagna, il CPIA Provincia di Imperia, diretto dalla prof.ssa Rosaria Scotti, presenta un nuovo progetto di accreditamento per il programma Erasmus Plus.



"L'obiettivo - si spiega nel comunicato - è quello di accrescere il livello qualitativo dell'istruzione formale, informale e non formale degli adulti, migliorando la qualità dell'offerta formativa attraverso la professionalizzazione del personale e lo sviluppo delle capacità degli erogatori di istruzione degli adulti di attuare programmi di apprendimento di alta versatilità.

L'intento è migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento in tutti i tipi di istruzione degli adulti per adeguarla alle esigenze della società nel suo complesso. Complice il delicato momento e l'attuale crisi pandemica, il CPIA Provincia di Imperia in particolare ha definito un accurato programma di mobilità per il personale docente che sarà chiamato a fare esperienza nella costruzioni di learing object e di piattaforme di apprendimento personalizzate. In termini di desiderata, il progetto Erasmus dovrebbe supportare il corpo docente nel confronto e nell'apprendimento di modelli strategici e alternativi di didattica tradizionale ed elearning, funzionali a superare le problematiche derivanti dalla endemica disomogeneità dei discenti CPIA. Disomogeneità rilevata nei termini di grado di scolarizzazione, background personale e sociale, diversa struttura culturale. Il progetto è maturato a seguito del lavoro con i colleghi spagnoli dell'Istituto per l'Istruzione degli Adulti di Murcia, il CEA INFANTE.



Le coordinatrici del progetto Erasmus sono state le docenti Federica Natta per il CPIA Provincia di Imperia e la professoressa Irene Alburquerque Parra per l'istituto di Murcia. Insieme hanno elaborato delle sessioni di job shadowing su cinque tematiche:

1) IL SISTEMA EDUCATIVO ITALIANO. I CPIA (Introducción. El sistema educativo italiano. Los CPIA) con relatori la Dirigente del CPIA, prof.ssa Rosaria Scotti, e la prof.ssa Lilia Montaldi e poi i colleghi spagnoli María Rodríguez Izquierdo, Mario Celdrán, Margarita Gómez Tena

2) L’ABBANDONO E LA DISPERSIONE SCOLASTICA (El abandono escolar) con relatori i professori Antonio Lodi e Tullio Gugole (CPIA di Imperia) e i colleghi María Rodríguez Izquierdo, Bettina Ortega Orisch Domingo, Mario Celdrán, Mª Dolores Cano, Fuensanta Flores Fernández (CEA Infante)

3) L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (La educación permanente) con relatori le professoresse Elena Barcellona e Alessandra Amadeo (CPIA di Imperia) e i colleghi Aurora Galindo Esparza, Mario Celdrán, Mª Dolores Cano, Fuensanta Flores Fernández (CEA Infante)

4) L’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E FORMATIVO (La orientación profesional y académica) con relatori le professoresse Federica Natta e Laura Boni (CPIA di Imperia) e i colleghi Aurora Galindo Esparza, Mario Celdrán, Mª Dolores Cano, Fuensanta Flores Fernández, María Rodríguez Izquierdo, Bettina Ortega Orisch Domingo (CEA Infante)

5) LA CITTADINANZA ATTIVA (Valores. La ciudadanía activa) con relatori i professori Daniela Giannini, Tania Di Angelo, Gianluca Manenti (CPIA di Imperia) e i colleghi Margarita Gómez Tena, Mario Celdrán, Mª Dolores Cano, Fuensanta Flores Fernández, María Rodríguez Izquierdo, Bettina Ortega Orisch Domingo (CEA Infante).

Gli incontri si sono svolti nei mesi di aprile-maggio 2021 e vedranno poi, a fine 2022, uno scambio tra i docenti di Imperia e quelli di Murcia che trascorreranno una settimana nelle rispettive sedi, sempre in previsione di condizioni e possibilità di viaggio. Nel frattempo continuano le buone pratiche di collaborazioni tra i due istituti in attesa dei risultati del nuovo accreditamento".

Per informazioni sul CPIA Provincia di Imperia cfr. https://www.cpiaimperia.edu.it/