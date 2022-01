Bordighera: approvato studio di fattibilità per la nuova rotonda in via Arziglia

Nel contesto dei lavori pubblici l'Amministrazione intende realizzare una rotatoria in via Arziglia, precisamente in corrispondenza con l'intersezione con via Cornice dei due Golfi, al fine di migliorare la viabilità e quindi la gestione del traffico e, al contempo, veicolare la sicurezza in un tratto di particolare rilevanza trattandosi della strada statale, arteria principale di eccesso ed uscita dalla città verso levante.

La giunta, quindi, delibera lo studio di fattibilità della suddetta rotatoria per un importo complessivo pari a 200mila euro. Un nuovo progetto che intende snellire il traffico ottimizzandone il corso, in un punto, come detto, di snodo e fondamentale per la circolazione da e per la Città delle Palme.