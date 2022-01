È servito l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare un automobilista rimasto bloccato ieri sera alle 21 fra Triora e Monesi all'altezza della galleria 'Garezzo'. L'allarme è stato lanciato dal fratello.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato circa tre ore per mettere in sicurezza la vettura (che sarà poi recuperata oggi) e riportare l'uomo in paese.