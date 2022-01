La poetessa imperiese Sara Rodolao vincitrice della XXIII edizione del Premio Letterario Città di Monza

La Giuria del Premio Internazionale di Poesia «Città di Monza 2021» - composta dal Presidente Antonello Sanvito (Giornalista), dalla Signora Maria Organtini (Poetessa e Presidente del Cenacolo P.A.M.B.) con delega di Mario Biscaldi (Poeta e Pittore) e Mariella Convertini (Pittrice e Scultrice), dalla Giurata Maria Grazia Crespi (Musicologa), dalla segretaria Milena Scaccabarozzi (Segretaria, senza diritto di voto) - dopo attenta valutazione e discussione ha deliberato la classifica conclusiva del Concorso, decretando di assegnare il Primo Premio alla poetessa imperiese Sara Rodolao. La cerimonia di premiazione avverrà sabato 19 febbraio 2022 a Monza, presso la Sala Maddalena, in via Maddalena 19, a partire dalle ore 16,00. Il Premio consiste in Euro 400,00 offerti dal Comune di Monza Assessorato alla Cultura – Targa –Pubblicazione di un Libro di 48 pagine edito dalla casa editrice Montedit con assegnazione gratuita di 100 copie all’Autore – Pubblicazione dell’opera premiata sull’Antologia del Premio e sul sito Internet del Club degli autori – Attestato di merito.

Dice l’autrice: “Iniziare il 2022 con un Premio di così alto prestigio, è davvero di buon auspicio. Grazie alla qualificata Giuria e al Comune della bella città di Monza”.