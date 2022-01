Coronavirus: cala un po' la pressione nel Principato di Monaco, oggi 45 nuovi casi ma c'è anche un morto

Cala ancora, rispetto ai giorni scorsi, la pressione Covid nel Principato di Monaco. Oggi sono stati 45 i nuovi casi, che portano il bilancio sanitario a 8.308 persone colpite dal Coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Nel Principato si registra un morto, di 90 anni. In questo caso il bilancio sale a 47 decessi tra i residenti, dall’inizio della pandemia. Sono 87 i pazienti oggi ricoverati in ospedale, dei quali 2 in terapia intensiva. Sono 114 i guariti, che salgono in totale a 7.867.

Sono infine 312 le persone in sorveglianza attiva.