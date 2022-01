Sanremo: Aurelia Bis, Paita: “Rassicurazione del ministro Giovannini sul commissariamento del tratto Foce-Pian di Poma”

“Ho ricevuto la rassicurazione del ministro Giovannini circa il commissariamento del tratto dell'Aurelia bis riguardante la variante Sanremo Foce-Sanremo Pian di Poma: si tratta di una notizia importante per il sistema infrastrutturale ligure”. Lo scrive in una nota Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera.



“C'è stato l'invio a Palazzo Chigi da parte del Mims della lista delle nuove opere infrastrutturali da commissariare - scrive Paita - considerata l'esistenza di un progetto preliminare per Sanremo, ho rivolto al governo la richiesta di commissariare la variante di Saremo ricevendo delle rassicurazioni in questo senso, compresa l'individuazione di una figura che segua la velocizzazione dell'iter di progettazione e i relativi finanziamenti. Si tratta di una notizia di grande rilievo, dopo aver lavorato per il finanziamento del progetto da Ventimiglia fino a Sanremo, perché la decisione del Mims - sottolinea Paita - offre una continuità ai lavori di modernizzazione infrastrutturale del Ponente che, dopo essere rimasti fermi per tanto tempo, sono ripresi grazie al governo Draghi e all'impegno della Commissione Trasporti. La Liguria - conclude la presidente della Commissione Trasporti della Camera - può così tornare a guardare con fiducia al suo futuro infrastrutturale ed economico”.