Alla scoperta della natura di Badalucco: il 15 maggio si corre il Trail Gli Ulivi - Foto e Video

Il 2022 sarà l'anno giusto anche per "Trail gli ulivi" a Badalucco? La ASD Naturun Team Valle Argentina ci crede e ha riorganizzato questa prima edizione della corsa podistica che attraverserà il paese e i suoi uliveti il 15 maggio.

Un appuntamento presentato per la prima volta nel 2020, poi la pandemia ha bloccato la manifestazione. Oggi la ASD ci riprova con un percorso nuovo, un anello di circa 10 km che si snoderà soprattutto tra gli uliveti della azienda Roi, main sponsor della manifestazione.

Il tracciato di gara porterà i partecipanti ad attraversare alcuni degli angoli più suggestivi del paese del buon vivere, salendo in quota e poi ritornando nel borgo. Iscrizioni aperte tramite il sito http://iscrizioni.wedosport.it o attraverso il sito della ASD organizzatrice. Ci sarà tempo fino alle ore 24 di venerdì 13 maggio 2022. Potranno partecipare fino a un massimo di 150 runner, solo in possesso di Green Pass. LE INTERVISTE E GLI APPROFONDIMENTI





"Un progetto interessante sia per l'aspetto agonistico che ambientale è un modo per far scoprire tutte quelle parti naturalistiche del nostro borgo, gli uliveti e i sentieri che non sempre un evento sportivo riesce a cogliere. Qui olio e ulivi sono la caratteristica principale del nostro territorio. Siamo la patria dell'oliva taggiasca e non me ne voglia Taggia - dice Matteo Orengo, sindaco di Badalucco - Siamo ben lieti che gli atleti possano correre in questo territorio così bello e unico. Questo non è solo un evento solitario ma si dovrebbe trasformare in qualcosa di più. Il binomio tra il nostro comune e l'associazione organizzatrice credo possa dare risultati importanti in termini di collaborazione e successo. Oggi è un momento importante per la promozione di Badalucco e dello sport".

"Quest'anno si riparte dopo il 2020. Siamo pronti. Il Trail Gli Ulivi si farà, il 15 maggio, ore 9.15 ritrovo degli atleti in piazza Duomo e ore 9.30 partenza. Il percorso riprenderà in buona parte il famoso anello della Madonna della Neve - spiega Samuele Di Fiore, presidente della Naturun Team Valle Argentina - Dal Santuario partirà una lunga marcia di avvicinamento al centro di Badalucco. Gli atleti arriveranno in piazza Duomo dove sarà posizionato il traguardo. Un percorso impegnativo principalmente nella prima parte. I 5 km fino alla Madonna della Neve offrono pochi punti dove poter rifiatare ma offrono panorami e sfondi davvero belli. Transiteremo nella prima parte nell'uliveto Gaaci della azienda Roi".

Il trofeo realizzato per la competizione è molto particolare. Un oliva che corre sopra Badalucco. Un'opera di Valentino Bianchi che è anche l'ideatore del percorso.

"Il percorso ripercorre in parte il sentiero che porta al carmo della Madonna della Neve. Molto impegnativo per i primi 5 km dove i 500 m di dislivello sono da fare in un solo fiato. Poi ci sarà una discesa fino alla chiesa di San Bernardo, il punto più pericoloso del percorso, con una discesa lunga 200 m con dislivello tra il 50 e il 60%. Ci vorrà cautela. - afferma Bianchi - Si passa in un boschetto di castagni pianeggiante verso la chiesa san Bernardo, poi strada asfaltata verso Badalucco e quindi una deviazione che riporterà alle antenne del paese contraddistinta da edicola in legno, con una croce in ferro e delle panchine. Tutta la strada è caratterizzata da questo ciottolato antico che sbuca fino dalle antenne. Ci sarà una seconda discesa non ripida come la prima ma su bordo sinistro del sentiero bisogna prestare attenzione. Il 2% del trail sarà su cemento, tutto il resto sarà sterrato".

Il vincitore non si porterà a casa il trofeo. Il nominativo verrà inciso sulla scultura insieme al tempo e all'anno della corsa. Per completare il tracciato gli organizzatori prevedono che gli atleti migliori potrebbero impiegarci circa 1 ora ma non oltre le 3 ore.

La traccia del percorso sarà presto resa disponibile in formato GPX per essere testata. Inoltre intorno a marzo la ASD prevede di organizzare almeno un 'Open Day' sul percorso per familiarizzare con il tracciato.