Sanremo: successo ieri pomeriggio per l'evento organizzato dal Club per l'Unesco al Museo Civico

A causa delle norme antiassembramento che limitavano la capienza in sala, alcune persone non hanno potuto entrare al Museo Civico di Sanremo ieri pomeriggio per partecipare all'evento organizzato dal Club per l'Unesco di Sanremo in occasione della Giornata della Memoria.

E’ stato proiettato il cortometraggio ‘Seife’ (Sapone, in tedesco) del regista Riccardo Di Gerlando, che racconta con elegante delicatezza lo sterminio delle persone con disabilità fisiche e mentali commesso nella Germania nazista tramite il programma Aktion T4, circa 275.000 ‘Vite indegne di essere vissute’ secondo il regime hitleriano.

“Siamo felici per il successo di pubblico ottenuto dall’evento - evidenzia il Club per l’Unesco - che ha fatto più del ‘tutto esaurito’, a dimostrazione sia dell'ottimo lavoro compiuto dal regista e dall'intera troupe che ha realizzato il film sia del desiderio generale dei cittadini sanremesi di tornare a vivere una vita compiutamente normale, in cui ci sia spazio anche per eventi culturali da vivere in presenza insieme a amici e parenti seduti accanto in una bella sala di un bel museo. Grazie al regista Riccardo Di Gerlando e la sua squadra di attori non professionisti e tecnici, il professor Gustavo Ottolenghi che ha tenuto un breve discorso di commento al film, l'Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo Silvana Ormea”.