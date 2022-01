Imperia: dal 1° febbraio alle Poste si entra solo col 'Green Pass', all'ufficio di via Brea servizio anche all'esterno

L’ufficio postale ‘Centrale’ di via Ludovico Brea a Imperia servirà anche gli utenti senza vaccinazione e, quindi, senza ‘Green Pass’.

Lo ha annunciato la direzione dello stesso ufficio che, dal 1° febbraio prossimo non potrà più far entrare i clienti negli uffici, se non provvisti del tesserino verde, che ne attesti la vaccinazione.

Saranno gli stessi dipendenti dell’ufficio postale che si recheranno all’esterno per servire i clienti che lo richiederanno L’ufficio imperiese, lo ricordiamo, è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:30; il sabato dalle 9 alle 13.