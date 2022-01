Sanremo: ora la 'Walk of Fame' di via Matteotti è completa, posata la targa dei Måneskin (Foto)

La targa dei Måneskin in via Matteotti

La tradizione, come ogni anno, si ripete. A pochi giorni dal nuovo Festival di Sanremo è stata posata la targa dell'ultimo vincitore.

Il nome dei Måneskin e il titolo della loro “Zitti e buoni”, che in 12 mesi ha fatto il giro del mondo, completano così la 'Walk of Fame' di via Matteotti tanto amata (e fotografata) dai turisti.

L'emergenza covid ha di fatto impedito una vera e propria cerimonia che, nelle migliori intenzioni, avrebbe previsto anche la presenza degli artisti, così come accaduto con Diodato. Ma, purtroppo, la situazione attuale non ha consentito quello che a tutti gli effetti sarebbe stato un meritato bagno di folla per il vincitori del Festival e dell'Eurovision.

Tutto rimandato alle prossime edizioni quando, si spera, Sanremo tornerà a vivere a pieno l'atmosfera festivaliera.