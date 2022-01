Scontro auto-scooter sull'Aurelia, lunghe code tra Ventimiglia e Vallecrosia (Foto)

Lunghe code questo pomeriggio sull'Aurelia tra Ventimiglia e Vallecrosia per via di un incidente che ha visto coinvolti uno scooter e un'auto.

Sul posto è intervenuto il personale della Croce Rossa che ha trasportato in ospedale il guidatore del mezzo a due ruote, rimasto ferito nello scontro. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi.