Sanremo: un detenuto chiama il Ministero della Giustizia dalla sua cella del carcere di Valle Armea

Un’indagine è in corso per una telefonata che, partita da un detenuto che era riuscito a reperire un cellulare in carcere a Sanremo, ha raggiunto un ufficio del Ministero dell’Interno per lamentarsi delle sue condizioni all’interno della casa circondariale.

La conferma arriva da fonti sindacali all’interno della Polizia Giudiziaria con i fatti accaduti a fine dicembre. L’uomo avrebbe chiamato con un telefono che era riuscito a reperire, nonostante i controlli degli agenti interni, con i classici sistemi.

Curioso il motivo della chiamata e il destinatario, ovvero il Ministero della Giustizia, che ha subito messo in moto gli agenti della Penitenziaria che hanno fermato l’uomo. Quello dell’ingresso dei telefoni cellulari nelle carceri non è certo una novità e, infatti, vengono spesso portati nelle celle apparecchi microscopici, che spesso vengono addirittura smembrati e ricostruiti.

Ora del caso avvenuto in carcere a Sanremo si stanno occupando gli inquirenti.