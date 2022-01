Famiglia di agricoltori sceglie di lasciare il Trentino per la Valle Argentina, a Triora nasce l'azienda Cabotina Farm

"Ho sempre sognato di vivere in Valle Argentina...", inizia così l'intervista a Daniele Meliffi, un 34enne di Sanremo che dopo aver trascorso alcuni anni in Trentino ha scelto di tornare per investire sulla sua terra. Non in senso figurato ma per davvero perché è sua intenzione avviare a Triora, Cabotina Farm, un'azienda agricola che vuole andare oltre il concetto di bio garantendo frutta e verdura cresciuta naturalmente e con un livello nutritivo verificato.

Come ha inizio la tua storia da agricoltore? "Mia moglie Tania, è del Trentino, abbiamo vissuto lì negli ultimi 6 anni e lì sta per nascere la mia seconda figlia. In questo momento sto preparando il terreno a Triora e presto la nostra famiglia verrà a vivere qui dove abbiamo comprato casa un anno fa. La nostra è una storia semplice. Ho sempre avuto un'orto, ho lavorato nell'agricoltura e alla fine con mia moglie volevamo aprirci una nostra azienda agricola. Si dice sempre, 'quando avremo i soldi per comprare...' e poi finisci per non farlo più. Alla fine abbiamo deciso di lanciarci prendendo un terreno in affitto per metterci in proprio".

Com'è andata? "All'inizio si parte sempre con entusiasmo poi ti rendi conto che avere un'azienda non è come un orto di casa. - risponde Daniele - Non avevamo risultati soddisfacenti e così abbiamo iniziato a formarci su tecnica e teoria. In Trentino abbiamo lavorato in altre aziende agricole e alla fine siamo partiti con il nostro orto e piano piano è diventato un secondo lavoro. Così arriviamo all'anno scorso quando abbiamo deciso di fare un altro passo in avanti e abbiamo comprato casa a Triora. La mia famiglia verrà a vivere qua in valle Argentina dove puntiamo a rendere operativa la nostra azienda agricola. A marzo pianterò e al più tardi per maggio ci sarà il primo raccolto".

Parliamo di Cabotina Farm che tipo di agricoltura offrirete? "Noi puntiamo sulla agricoltura rigenerativa. E' una tecnica innovativa che si discosta dal tradizionale e dal biologico. E' conosciuta soprattuto all'estero e da qualche anno ha iniziato a prendere piede anche in Italia. - spiega Daniele - Negli ultimi 50/60 anni con l'agricoltura industriale e l'uso della chimica abbiamo degradato i terreni ma la salute del suolo, delle piante e degli esseri umani sono strettamente collegate.

Spesso si sente dire che rispetto al passato oggi le piante sono meno resistenti a insetti e malattie. E' una condizione dovuta agli squilibri nutrizionali della pianta. Quindi, rigeneriamo piante che crescano con valori nutrizionali adeguati, questo porta a una rigenerazione del suolo ed a un miglioramento della resistenza della pianta che passa agli esseri umani in quanto cibandosene, migliorano il proprio sistema immunitario attraverso i metaboliti secondari".

"Ci sono ricerche che confermano come ci sia una grande varietà di produzioni ma con un contenuto di nutrienti che sta calando tantissimo. - aggiunge - Quando ci sono meno nutrienti in quello che mangiamo è più facile ammalarsi. Noi misuriamo effettivamente quanti nutrienti ci sono. Non ha senso produrre cibo senza, perché non mangiamo solo per riempirci la pancia. Il biologico e il biondinamico non sono sufficienti: garantiscono solo che non ci siano residui chimici ma non che ci siano più nutrienti. Che non ci siano schifezze chimiche in quello che mangiamo mi sembra la base".

Il 30 gennaio vi presenterete con un incontro pubblico presso la vostra azienda dove spiegherete chi siete e quale tipo di attività porterete sul territorio. "Ci piace pensare che la comunità supporti l'agricoltura. I membri pagano una quota a inizio anno e noi sappiamo esattamente cosa coltivare e in quale quantità. In questo modo noi avremo i soldi per affrontare la stagione ma soprattutto non avremo un surplus di produzione che comporterebbe degli sprechi. Le persone avranno accesso a cibo freschissimo e nutriente. In due ore lo avranno direttamente a casa. La nostra idea è di creare un vero e proprio rapporto diretto tra il contadino e le persone che potranno avere aggiornamenti costanti e informazioni su come viene prodotto il cibo che mangiano e perché viene coltivato così. Partiremo con gli ortaggi annuali e poi punteremo sulla frutta come uva da tavola, mele e pere. In un prossimo futuro ci piacerebbe introdurre anche le galline per avere uova fresche, piantare il grano e avere un uliveto. L'obiettivo è di offrire sempre un po' di più ma anche per noi essere il più possibile autosufficienti".