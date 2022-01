Il Gruppo Coapi continua la sua opera di sanificazione degli ambienti con nuovi macchinari più efficaci contro la propogazione del Coronavirus

L’aumento dei casi di contagi a causa della pandemia è una narrazione ormai quotidiana che troviamo in giornali e televisioni. La nostra provincia non fa eccezione, pertanto continuano ad avere grande importanza quelle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro e delle nostre abitazioni così da tutelare la nostra salute e di chi ci sta a fianco.

Per far fronte alla grande richiesta, il Gruppo COAPI ha recentemente acquistato nuove e più efficienti macchine per la sanificazione di tutti gli ambienti mediante saturazione di ozono, disinfettante naturale con un potere ossidante maggiore del cloro in grado di ottenere il completo azzeramento della carica batterica e virale. Saturando gli ambienti mediante più cicli completi, si riesce a permeare i locali da sanificare raggiungendo anche le aree più difficili, garantendo così una sanificazione totale.

Visto l’aumento delle richieste, il team del Gruppo Coapi ha aggiunto questi nuovi macchinari nel già vario comparto tecnico della cooperativa. Nel tentativo di accontentare tutti quanti la cooperativa si sta già adoperando in modo tempestivo per rispondere alle varie esigenze.

E dove non si può intervenire con le macchine per l’ozono, come in ambienti molto grossi come condomini o capannoni industriali, gli operatori specializzati del Gruppo Coapi intervengono direttamente manualmente mediante l’utilizzo di prodotti specifici certificati come presidi medici chirurgici che azzerano completamente la carica virale. Si tratta di interventi mirati per una sanificazione capillare e approfondita di tutte le superfici e le parti al tatto, così da tutelare la salute durante le normali attività giornaliere in ambienti chiusi.Interventi che sono aumentati soprattutto nei condomini dove è giusto che ci sia una maggiore attenzione per tutte quelle zone di uso comune e che possono risultare luogo di rischio per la salute.

In questi momenti di difficolta, rispondere con prontezza ed efficacia alle richieste di sanificazione è un dovere che il Gruppo COAPI sente di dover svolgere con la consueta efficienza e professionalità per garantire una maggiore sicurezza nello svolgimento di tutte le attività quotidiane.

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il Gruppo Coapi al numero 0184 666987 o visitare il sito: www.coapi.it/.