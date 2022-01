Festival della Musica Cristiana a Sanremo: Debora Vezzani sarà star indiscussa a febbraio

Sarà l'artista bolognese Debora Vezzani, star indiscussa della Christian Music italiana, ma non solo, le cui canzoni scalano le classifiche di tante radio, ad essere ospite alla prima edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022.

“È arrivato anche il super ospite, anzi la super ospite - ha dichiarato Venturi (direttore artistico del Festival) - ci eravamo sentiti telefonicamente ed era stato un sì fin da subito. Siamo due cantautori che si stimano reciprocamente e tale stima , che ci unisce, ci ha trovato subito pronti a condividere la musica che evangelizza in nome di Dio”.

Oltre a Debora, ricordiamo che tra gli ospiti della manifestazione, ci sarà Vittorio Sgarbi, che, sul palco dell'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione, venerdì 4 febbraio, offrirà una lettura critica della canzone di ispirazione cristiana, per evidenziarne le peculiarità che la caratterizzano come forma d'arte. Tra gli ospiti: Padre Luca Arzenton, i Kantiere Kairòs, Max de Palma, Sefora Orefice, Don Michele Madonna, Diolovuole Band, Don Lino – Don Pasqualino di Dio, Bruno e Basta, Don Beppe – D-Beppe, Mitch di Radio 105 e La coreografa e danzatrice Ilaria Sambucci. La poliedrica artista partenopea, che ha partecipato nel prestigioso corpo di ballo della 71esima Edizione del Festival di Sanremo, danzando, nel Teatro Ariston, al fianco di Fiorello e di Amadeus, ballerà la sigla ufficiale del Festival scritta dal Cantautore Fabrizio Venturi.

Continuano intanto, i lavori per l'avvio della Prima Edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022, Il Direttore Artistico del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022, Fabrizio Venturi, considerata l’elevatissima qualità delle 24 canzoni degli artisti in gara, ha istituito altri quattro prestigiosi premi. Le canzoni dei cantanti in gara al Festival sono eccelse, gli Ospiti sono grandi nomi che spopolano sul web ed il super Ospite è una vera star del panorama artistico italiano. A selezionare i brani vincitori una giuria di qualità presieduta da Gianni Testa, Mariella Masi, Max De Palma e Paola Maschio, mentre Sanremo News attribuirà un Premio Stampa.

Inoltre ha sottolineato Il Direttore artistico - “Come ho sempre dichiarato, sono fermamente convinto del fatto che la musica abbia anche una missione educativa e migliorativa della realtà, soprattutto in una società, come quella attuale, che sta smarrendo i suoi valori umani, così importanti per vivere in modo dignitoso, ancor più in questo tempo doloroso, perché pervaso dalla pandemia.”