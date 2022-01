Riva Ligure: nel 2021 multe per 218mila euro, poche per il covid "Le sanzioni hanno finanziato anche misure di sostegno"

A Riva Ligure, nel 2021, sono stati incassati 218.950 euro dalle sanzioni per il codice della strada. Il dato emerge dai 2264 verbali emessi e oltre alle multe sono stati decurtati 2854 punti. Soldi che sono in parte stati usati anche per il finanziamento delle misure d'aiuto alla popolazione.

E' il dato più rilevante nell'ultimo bilancio della Polizia Locale rivese, presentato quest'oggi dal sindaco Giorgio Giuffra insieme al comandante emerito Giuseppe Marsiglia, da poco andato in pensione. L'anno appena passato è stato caratterizzato anche da 7 verbali per l'inosservanza delle disposizioni anti Covid. Poche le multe ma come ha spiegato lo stesso primo cittadino, le sanzioni sono arrivate di fronte a un comportamento reiterato preferendo adottare prima una misura ammonitoria.

"Nel periodo estivo, con l'assunzione di due Agenti a tempo determinato di rinforzo al Comando, sono stati garantiti i servizi serali-notturni in occasione delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale. Le entrate e le uscite dalle scuole sono state sempre assicurate dal personale di vigilanza come peraltro tutte le manifestazioni civili, militari, religiose del Comune hanno sempre avuto adeguata scorta, vigilanza e servizio di rappresentanza da parte degli addetti al servizio dì Polizia Locale sia in orari diurni che notturni" - ha sottolineato il sindaco Giuffra.

"Abbiamo implementato notevolmente il sistema di videosorveglianza che oggi conta ben 39 telecamere perfettamente funzionanti. La stragrande maggioranza del territorio comunale è presidiata. - sottolinea il primo cittadino - 9 quelle installate recentemente ma è stata anche l'occasione per fare manutenzione su quelle già operanti. Un impianto capillare per essere d'ausilio alle forze dell'ordine. Spesso e volentieri le nostre telecamere si sono rivelate molto più utili per crimini e reati perpetrati fuori dal nostro territorio comunale, per agevolare quindi il lavoro delle forze dell'ordine nel rintracciare o identificare i movimenti dei sospetti".

La conferenza odierna è stata un'ulteriore occasione per il sindaco per ringraziare l'ex comandante Marsiglia, attualmente in forze al Comune come consulente volontario. Il comando degli agenti della Polizia Locale è stato assunto dal primo cittadino in attesa di trovare il nuovo comandante (NE AVEVAMO PARLATO QUI).