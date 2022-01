Festival di Sanremo 2022: primo 'contatto' del Sindaco con l'Ariston e con Amadeus, stamattina l'incontro (Foto)

Primo vero ‘contatto’ tra il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, e il presentatore e Direttore Artistico del Festival, Amadeus, arrivato domenica scorsa nella città dei fiori per dare il via alle prove, che si stanno svolgendo anche questa mattina.

Biancheri e Amadeus, a dir la verità, si sentono molto spesso al telefono anche durante l’anno ma, ovviamente, in questo periodo i contatti si intensificano. Negli ultimi giorni il Sindaco matuziano non ha potuto presenziare all’Ariston, quando si sono svolte le prime prove, per una influenza che lo ha tenuto lontano anche dal suo ufficio di Palazzo Bellevue.

Questa mattina Amadeus lo ha chiamato poco prima di mezzogiorno. “Mi ha accolto all’Ariston durante le prove – ci ha detto Biancheri – e mi ha fatto vedere per la prima volta la bellissima scenografia dal vivo. E’ stato un colloquio breve, nel quale abbiamo parlato di come sarà la settimana del Festival, ma ‘Ama’ mi aveva già detto molto al telefono nei giorni scorsi”.

Biancheri ha confermato la ‘carica’ del Direttore Artistico che, già nei giorni scorsi lo aveva contattato più volte per esprimergli la propria voglia di tornare nella città dei fiori: “Proprio in queste prime sere in cui è stato in città mi ha sempre mandato foto e messaggi su whatsapp per esaltare la bellezza della nostra città. ‘Sanremo è proprio bella’ mi ha scritto ieri sera confermando la sua felicità di essere tornato alla guida del Festival”.

Amadeus, lo ricordiamo, ha ogni volta atteso prima di tornare in sella alla kermesse canora, dopo la sua ‘prima’ nel 2020. Le parole del presentatore suonano come una sua possibile conferma già per il 2023? E’ troppo presto per dirlo, visto che deve ancora cominciare l’edizione di quest’anno, ma è comunque un atto d’amore verso Sanremo, da sempre apprezzata da ‘Ama’.

(Foto di Tonino Bonomo)