Imperia: nuovo acquedotto sull'ex sedime ferroviario, oggi Interrogazione regionale di Enrico Ioculano

Il Consigliere regionale di opposizione, Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno), ha presentato questa mattina nel corso dell’assise un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla Giunta come intende agire, qualora il posizionamento del tubo del nuovo acquedotto di Imperia nell’area dell’ex sedime ferroviario dovesse naufragare definitivamente, e quanto è stimato, in questo caso, l’aumento dei tempi e della spesa di realizzazione.

Il Consigliere ha ricordato altre due interrogazioni presentate sull’argomento nel dicembre 2020 e nel luglio 2021 e gli ha risposto l’Assessore al ciclo delle acque Giacomo Giampedrone: “La Regione è stata individuata - ha detto - nell’ambito degli investimenti del Pnrr, quale soggetto attuatore che beneficerà di un finanziamento di 27 milioni di euro destinati all’acquedotto del Roya. Rispetto al posizionamento dell’acquedotto del Roya rispetto alla pista ciclopedonale a Imperia saranno avviate dal commissario ad acta tutte le attività per garantire l’avvio degli interventi per rimuovere il pericolo di una interruzione del pubblico servizio”.