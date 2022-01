Ventimiglia: fiamme anche stanotte nella città alta, a fuoco tre auto e il tetto dell'ex convento di suore (Foto)

Doppio incendio nella notte a Ventimiglia alta, per la seconda volta in poco più di 24 ore. Ieri, infatti, è andato a fuoco un furgoncino Piaggio Porter, distrutto dalle fiamme divampate da un cassonetto vicino e che hanno anche lievemente danneggiato altre due vetture.

Stanotte un’altra auto è andata completamente distrutta dalle fiamme sempre nel centro della città alta in piazza Colla, con le fiamme che hanno anche parzialmente distrutto un furgoncino e un’altra vettura parcheggiati a fianco. Sul piazzale c’erano anche altre auto ma, fortunatamente l’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che il rogo si estendesse ulteriormente.

Sempre stanotte i pompieri del distaccamento frontaliero, insieme ai colleghi di Sanremo, sono dovuti intervenire a Ventimiglia Alta, per l’incendio al tetto dell’ex convento delle suore. Difficile in questo caso l’intervento dei pompieri, che hanno lavorato alcune ore per avere ragione delle fiamme.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia, che ora sta svolgendo indagini sui diversi casi. Se, per l’incendio di ieri è stata ipotizzata la possibilità di un fatto accidentale, questa notte sembra difficile che si possano essere verificati due incendi a breve distanza temporale uno dall’altro e in circostanze completamente diverse.

Difficile per gli inquirenti ricostruire i fatti, anche in funzione della scarsa presenza di telecamere nella zona. Ci si augura che non si tratti di casi associabili tra loro, che potrebbero far tornare la paura degli incendi nella città di confine.