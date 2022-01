Ospedaletti: cinque furti con spaccata stanotte, presi di mira tre ristoranti e due stabilimenti balneari

Tre furti con spaccata ai danni di altrettanti esercizi, questa notte a Ospedaletti. Si tratta di furti perpetrati ai danni del ristorante ‘Cantuccio’ in via XX Settembre, l’Osteria di via Roma e ‘Mare mosso’ di due stabilimenti balneari (‘Playa 79’ e ‘Versiliesi’). In ogni caso è stato rubato il fondo cassa dei locali, in tutto circa 250 euro.

I proprietari si sono ovviamente accorti del furto questa mattina e hanno avvertito i Carabinieri della locale stazione, che stanno svolgendo le indagini del caso, utilizzando anche le telecamere di sorveglianza della zona. I militari hanno anche rilevato diverse impronte che potrebbero portare ai malviventi che hanno perpetrato i furti.