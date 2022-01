Peste suina tra Liguria e Piemonte: Piana "Imperiese al sicuro ma teniamo guardia alta, dobbiamo restringere zona rossa"

"La preoccupazione c'è anche se al momento la zona imperiese è sicura". E' quanto ha sottolineato Alessandro Piana, assessore regionale all'Agricoltura e alla Caccia sui casi di peste suina che stanno interessando Liguria e Piemonte. Al momento 8 le carcasse ritrovate tra le due regioni che hanno portato a creare una zona rossa su 36 comuni, tra il savonese e la zona di Genova, un'area cuscinetto per evitare il dilagare della malattia che ricordiamo è innocua per l'uomo e le altre specie.

Stamattina, l'assessore Piana ha incontrato diversi soggetti in una riunione dedicata all'argomento per arrivare tra alcune ore alla task force con il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità, Giovanni Toti. "E' stato un incontro proficuo che ha portato a delle proposte. Erano presenti diversi soggetti interessati dal problema peste suina, come Anci, Asl, l'Istituto Zooprofilattico, i Carabinieri Forestali, i rappresentanti delle associazioni venatorie e molti altri. Le ultime carcasse ritrovate su Isola del Cantone e Ronco Scrivia ci fanno tenere la guardia alta" - ha commentato Piana al termine dell'incontro.

Quali sono le proposte che verranno valutate nelle prossime ore? "L'idea è di mettere in campo tutti gli strumenti sanitari del caso per restringere la zona rossa coinvolgendo i volontari delle associazioni venatorie e del Cai. Stiamo parlando di almeno 1000 controllori, professionisti seri che saranno coadiuvati dai Carabinieri Forestali e dalla Vigilanza Regionale. In questo momento abbiamo una zona rossa che interessa 36 comuni, è un'area troppo vasta da tenere sotto controllo. - spiega l'assessore regionale - Quindi, semplificando, vogliamo partire dai bordi esterni di questa zona cuscinetto per confluire verso il centro e via via, se non si troveranno animali infetti, restringere l'area rossa. Una volta ristretta si procederà con abbattimenti selettivi".