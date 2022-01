Green Pass 'rafforzato' anche in Francia: Nice Matin a Sanremo per capire come sta andando in Italia

Il Super Green Pass entrerà in vigore in Francia alla fine della settimana e i residenti d’oltralpe vicini a noi si chiedono cosa cambierà nella loro regione, con la novità imposta dal Governo, dopo la votazione avvenuta nelle ultime ore.

Questa mattina una troupe di Nice Matin, il quotidiano più importante della Costa Azzurra, ha ascoltato i commercianti e i ristoratori di Sanremo per capire come sta andando nella nostra zona il lavoro con l’attuazione del Super Green Pass. Christope Cirone e il suo fotografo hanno girato per il centro della città, ascoltando il presidente della Confcommercio, Andrea Di Baldassarre, il referente di Federmoda Antonio Fontanelli, ma anche l’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi e il patron dell’Ariston Walter Vacchino.

La fotografia che ne è scaturita è di una zona dove, pur con i tanti problemi dettati dal Covid, il ‘passaporto verde’ per i soli vaccinati non ha cambiato di molto il commercio: “La situazione che ci è stata spiegata – ci ha detto il collega del quotidiano transalpino – è di assoluta tranquillità. Certo, qualche piccolo problema è sorto per l’incombenza che hanno i locali nel dover chiedere il green pass ma, tutti quanti ci hanno confermato che è meglio dover sottostare a qualche piccola regola, pur di poter continuare a lavorare e non dover essere costretti a chiudere, come lo scorso anno”.

Christope Cirone ha avuto occasione di testare personalmente il controllo del ‘passaporto verde’, prima in un bar dove si è fermato per la colazione e, quindi, in una pizzeria sul porto. Entrambi i locali, senza ovviamente sapere che si trattava di un giornalista, hanno chiesto regolarmente il green pass e, di questo la troupe francese è rimasta piacevolmente sorpresa.

In questo momento, nella regione Paca, quella che comprende la Provenza, la Costa Azzurra e le Alpi Marittime sovrastanti, ha un tasso di incidenza particolarmente elevato e di poco superiore a quello della nostra provincia. A oggi è arrivato a 3.230 casi su 100mila abitanti ogni 7 giorni ed è in aumento. Con una percentuale di vaccinati di poco superiore al 87%, i transalpini della regione a noi vicina sono superiori del 77% a cui è arrivata la provincia di Imperia e anche più dell'intera Liguria, che supera l’81%.

Per meglio inquadrare la situazione pandemica, Nice Matin proporrà ai propri lettori anche una breve intervista al Direttore Generale dell’Asl 1 Imperiese, Silvio Falco, che ha spiegato le metodologie utilizzate nella nostra provincia sul piano medico, logistico e ospedaliero.

Come sempre, quindi, e soprattutto in tempo di Covid la provincia di Imperia e la Costa Azzurra sono sempre molto vicine e la dimostrazione sono i moltissimi sevizi che Nice Matin fa dalle nostre parti. La scorsa primavera, infatti, quando sulla Còte tutti i dehors erano chiusi a causa della pandemia, il quotidiano nizzardo fece un lungo reportage nella città di Sanremo, elogiando il modo in cui la nostra provincia gestì a suo tempo la crisi sanitaria.