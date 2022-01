Arma di Taggia: green pass e locale controllato dai Carabinieri, il PD chiede al Comune "Perchè non avete preso provvedimenti?"

"Perché il Comune non ha preso provvedimenti prima e non si espone neanche ora, dopo il plateale gesto di domenica?" È quanto si chiede Lorenzo Oggero, segretario cittadino del Partito Democratico a Taggia e tutti i membri del locale circolo in merito alla vicenda del controllo sulle disposizioni anti Covid da parte dei Carabinieri all'interno di un locale di Arma di Taggia.

Una vicenda avvenuta domenica scorsa, quando il titolare, ha iniziato a riprendere i militari intervenuti per verificare il corretto rispetto delle misure sulle mascherine all'interno dei locali e all'esterno, oltre al possesso del green pass.

La vicenda ha fatto il giro della provincia ed è diventata di rilevanza nazionale. "Il titolare e il suo socio – dicono dal locale PD - sprovvisti di green pass e notoriamente contrari alla vaccinazione e all'utilizzo della mascherina, hanno effettuato una diretta su Facebook nella quale sbeffeggiava i Carabinieri che, legittimamente, tentavano di effettuare un controllo nel locale. Come Circolo PD di Taggia vogliamo anzitutto ribadire il nostro sostegno ai militari intervenuti, i quali hanno agito professionalmente nonostante l'atteggiamento del titolare. Esprimiamo ferma condanna verso le persone sprezzanti delle regole, del rispetto verso il prossimo e del più elementare buon senso, il quale ha oltretutto fatto fare una pessima figura ad Arma di Taggia tutta".

Inoltre è di ieri il commento critico sull'accaduto da parte di Confcommercio che ha rilevato una problematica importante rispetto all'episodio di Arma di Taggia, sia per quanto riguarda le altre attività sia per per l'immagine del comune. "Siamo d'accordo con quanto espresso e oltre ad associarci a quanto detto da Massimo Giuffra, presidente di Confcommercio (LINK) vogliamo porre un chiaro interrogativo al Sindaco e all'Assessore competente: perché il Comune - si chiedono Oggero e i membri del PD tabiese - non ha ancora preso provvedimenti verso il titolare e verso il locale? Questa situazione è ampiamente conosciuta, già da prima dello spiacevole episodio di domenica. Il silenzio del Comune rappresenta uno schiaffo morale non solo per tutti i cittadini ed i ristoratori onesti e rispettosi delle regole, ma anche per tutte quelle persone colpite da questa pandemia che tante vittime ha fatto anche nella nostra cittadina".