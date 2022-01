Agenti e Ufficiali delle Municipali anche dalla nostra provincia allo sciopero organizzato a Genova (Foto)

Si è svolta oggi a Genova, di fronte alla Prefettura, la giornata di sciopero nazionale della Polizia Locale, dove hanno aderito anche agenti e ufficiali delle Municipali della provincia di Imperia.

A rappresentare la segreteria provinciale del Sulpl (sindacato autonomo della Polizia Locale), il dirigente sindacale Fabio Delucchi che commenta: “Siamo la ‘Cenerentola’ delle Forze di Polizia. Svolgiamo gli stessi compiti delle forze dell'ordine statali ma abbiamo un contratto da impiegati comunali e non godiamo delle stesse tutele giuridiche, assistenziali e previdenziali. La Polizia Locale deve essere equiparata non solo nei doveri ma anche nei diritti con le altre forze di Polizia. Siamo ogni giorno in prima linea e siamo esposti a rischi di ogni genere. Non chiediamo soldi o privilegi ma invochiamo con forza i doverosi riconoscimenti per la nostra categoria quali il contratto pubblico, la categoria usurante e gravosa, e le indennità piene di Polizia Locale come le Polizie ad ordinamento statale”.

“L'ultima bozza di riforma – termina Delucchi - per mano dei burocrati del Ministero degli Interni è un insulto ai 60.000 uomini e donne della Polizia Locale che quotidianamente operano a favore della collettività e della sicurezza al pari delle altre forze di Polizie che ringrazio per il loro sostegno”.