Volantini no green pass anche ad Arma di Taggia, Conio "Manifestazione vigliacca di chi scarica le proprie responsabilità a danno della comunità"

I volantini no green pass hanno fatto capolino anche ad Arma di Taggia . La protesta è arrivata anche nel viale delle palme, in corrispondenza del parcheggio della buca. La mano è chiaramente la stessa che ha fatto trovare i volantini anche in via Volta a Sanremo, appena pochi giorni fa (LINK).

Sui fogli in bianco e nero dove si legge 'ciclostilato in proprio', viene raffigurato il premier Mario Draghi, travisato con un naso da pinocchio e una citazione di un suo discorso del 22 luglio circa il green pass. Una protesta mirata, nei due comuni dove negli ultimi mesi non sono mancate manifestazioni o iniziative contro la certificazione verde.



Quanto accaduto su Arma di Taggia trova la ferma condanna del sindaco Mario Conio: "Mi oppongo a queste prese di posizione che generano false informazioni a danno della salute dei cittadini. La situazione attuale dimostra quanto sia efficace la campagna vaccinale in un momento in cui il contagio da variante omicron sta raggiungendo picchi elevatissimi. L'ampia copertura permettere di mantenere in efficienza gli ospedali e garantisce una vita migliore di quella di appena due anni fa. Non dimentichiamoci l'inverno 2020 con le attività chiuse, le città deserte e i nostri figli chiusi in casa".