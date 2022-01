Ventimiglia: lite tra giovanissimi in via Aprosio, lui sferra un pugno a lei che finisce in ospedale

Una lite tra due giovani di minore età, probabilmente per questioni amorose, è sfociata in un pugno al volto da parte di un ragazzo alla sua fidanzatina, mentre entrambi erano in un negozio di via Aprosio a Ventimiglia.

I presenti che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato la Polizia che, intervenuta sul posto ha fermato il giovane e ha chiesto l’intervento del personale medico del 118 e di un’ambulanza della Croce Verde Intemelia.

La ragazzina, con il volto tumefatto, è stata portata in ospedale a Bordighera in codice giallo di media gravità.