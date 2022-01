Sanremo: ritardi nelle prenotazioni della 'terza dose', Simone Baggioli "Rischi per alcuni lavoratori"

“Ho appreso da alcuni concittadini, volenterosi di anticipare la terza dose del Vaccino anti Covid-19 a causa degli obblighi dettati dalle nuove normative in vigore, l’impossibilità ad effettuare entro i nuovi termini fissati dal Governo presso gli Hub dell’Asl 1 Imperiese, la somministrazione della terza dose a causa dei lunghi tempi di attesa tra prenotazione e data di appuntamento (in un caso prenotazione effettuata sul sito Regione Liguria il 22 dicembre scorso e appuntamento fissato per il 15 febbraio”.

Interviene in questo modo il capogruppo di Forza Italia a Sanremo, Simone Baggioli. “La nuova normativa – prosegue - prevede che, dal primo di febbraio il periodo di validità del green pass sia limitato ai 6 mesi, calcolati dalla data di somministrazione dell’ultima dose. Il mancato rispetto di tale circostanza determinerebbe, in coloro che hanno effettuato la precedente inoculazione, l’impossibilità a svolgere le normali attività quotidiane, in primis recarsi al lavoro”.

“Pare inoltre che vi sia una sorta di ‘precedenza’ nella somministrazione dell’antivirus a coloro i quali ad oggi non si sono ancora premurati di procedere alla inoculazione della prima dose del vaccino, infatti, a questi soggetti è consentito presentarsi all’Hub privi di appuntamento e/o prenotazione. Si ritiene pertanto evidenziare tale circostanza alla Direzione dell’Asl 1 Imperiese e alla Regione Liguria al fine ottemperare a quanto evidenziato dal Governo e dal Generale Figliuolo che quotidianamente ribadiscono la necessità e l’urgenza di procedere in tal senso, magari incrementando le dosi a disposizione dei singoli Hub o aumentando il numero dei punti di somministrazione in Provincia di Imperia”.

“Sono certo del positivo riscontro da parte della Direzione dell’Asl locale – termina Baggioli - affinché si venga incontro alle esigenze della collettività, allineandosi con le altre realtà italiane che si stanno adoperando proprio per velocizzare la procedura di vaccinazione”.