Coronavirus: lieve aumento del tasso di positività oggi in Liguria ma ricoveri e terapie intensive stazionari

Lieve aumento anche oggi del tasso di positività nella nostra regione, nel classico bollettino Covid quotidiano. Sono infatti 5.692 i nuovi positivi in regione, a fronte di 31.121 tamponi tra molecolari (7.237) e antigenici rapidi (23.884) registrati nelle ultime 24 ore, uno ogni 5,46 pari al 18,28%.

Nella nostra provincia sono stati 799 i nuovi positivi, rispetto agli 850 del savonese, i 3.286 di Genova e i 724 di Spezia. In calo i ricoveri su base regionale e stazionari in provincia. Si registrano nove morti in Liguria, nessuno in provincia di Imperia.

Tamponi processati con test molecolare: 2.089.744 (+7.237)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.730.374 (+23.884)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 205.639 (+5.692)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 49.164 (+2.485)

Casi per provincia di residenza

Imperia 6.325 (+268)

Savona 8.067 (+301)

Genova 24.681 (+1.484)

La Spezia 6.965 (+158)

Residenti fuori regione o estero 646 (+86)

Altro o in fase di verifica 2.480 (+188)

Totale 49.164 (2.485)

Ospedalizzati: 716 (-11); 40 (=) in terapia intensiva*

Asl 1 - 133 (=); 7 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 115 (-3); 10 (-2) in terapia intensiva

San Martino 104 (-7); 5 (=) in terapia intensiva

Galliera 140 (+4); 6 (=) in terapia intensiva

Gaslini 17 (-2); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 110 (+1); 7 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 29 (=); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 68 (44); 4 (+1) in terapia intensiva

* 32 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 22.020 (+2.263)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 151.781 (+3.198)

Deceduti: 4.694 (+9); quattro donne di 91, 84, 82 e 84 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 440 (-20)

Asl 2 - 1.964 (-141)

Asl 3 - 6.860 (+192)

Asl 4 - 700 (-493)

Asl 5 - 1.501 (-103)

Totale - 11.465 (-565)

Dati vaccinazioni 13/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.001.480

Somministrati: 2.976.665

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: 99%